Comunicato Stampa: CRV - Consiglio regionale del Veneto: insediate le commissioni consiliari permanenti

(Arv) Venezia, 12 gennaio 2026 Nella mattinata di oggi, si sono insediate le sei commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale del Veneto. In occasione della prima seduta, ciascuna commissione ha proceduto, come previsto dal Regolamento consiliare, all'elezione del proprio Presidente, del Vicepresidente e del Segretario.

Seconda commissione: territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere.

Terza commissione: economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia.

Quarta commissione: valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della legalità.

Quinta commissione: politiche sociosanitarie

Sesta commissione: istruzione, formazione, lavoro, ricerca, cultura, turismo e sport.

