Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, Presidente Zaia: “Commissioni al lavoro con i nuovi organi di vertice"

Ansa 12 gennaio 2026 a

a

a

“L'elezione dei presidenti, dei vicepresidenti e dei segretari delle sei commissioni permanenti del Consiglio regionale del Veneto rappresenta un momento di alto valore istituzionale, che segna concretamente l'avvio della dodicesima legislatura. Un passaggio fondamentale che il Veneto ha saputo compiere con rapidità e determinazione, confermando ancora una volta la propria capacità di agire con efficienza per rendere subito operative le strutture consiliari”. Il presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia, ha commentato così l'elezione degli organi di vertice delle commissioni consiliari permanenti, avvenuta questa mattina a palazzo Ferro Fini. Il presidente Zaia ha poi convocato l'Ufficio di presidenza e successivamente la conferenza dei capigruppo.

In allegato intervista Presidente Luca Zaia:

https://www.swisstransfer.com/d/00aaab6e-845a-442f-b9e5-9dfee6588fcd

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO