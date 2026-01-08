Comunicato Stampa: Presidente Zaia all'inaugurazione dell'Istituto penale per i minorenni di Rovigo

Ansa 08 gennaio 2026 a

Venezia, 8 gennaio 2026

“Un Istituto penale per i minorenni è il luogo in cui lo Stato tiene insieme due principi irrinunciabili: certezza della pena e possibilità concreta di cambiare strada. Chi sbaglia risponde, senza ambiguità. Ma se parliamo di ragazzi, la pena deve diventare anche un percorso obbligato di responsabilizzazione, studio e lavoro. Altrimenti, non stiamo costruendo sicurezza: stiamo solo rinviando il problema.”

