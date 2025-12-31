Comunicato Stampa: CRV - Veneto Agricoltura, Zaia: “Complimenti a Caner, profilo esperto e affidabile"

Ansa 31 dicembre 2025 a

a

a

(Arv ) Venezia, 30 dicembre 2025 “Rivolgo le mie congratulazioni a Federico Caner per la nomina a Direttore di Veneto Agricoltura. È una scelta che premia la competenza e l'esperienza. Caner ha fatto parte per anni della Giunta regionale, dimostrando sul campo conoscenza, rigore e visione, in particolare nei temi dell'agricoltura e dello sviluppo rurale”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO