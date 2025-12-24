Comunicato Stampa: “Semplicemente io”, Patrizia Rossetti racconta la verità dietro i riflettori
Non è solo il memoir di una conduttrice amata, né l'autobiografia classica di una donna dello spettacolo:
Volto noto del piccolo schermo fin dagli anni '80, Patrizia Rossetti ha attraversato le stagioni della televisione italiana da protagonista, portando con sé stile, competenza e ironia. Ma in questo libro, per la prima volta, sposta lo sguardo dal palinsesto alla persona.
Il racconto non segue un ordine cronologico rigido: procede per quadri, emozioni, tappe significative, con uno stile schietto, autoironico e mai patetico. È un'opera che, come dichiarato dall'autrice, nasce per far conoscere la Patrizia dietro il personaggio, ma anche per dire a chi legge:
