Comunicato Stampa: WanShi: la nuova frontiera nella distribuzione editoriale digitale italiana

Ansa 23 dicembre 2025 a

a

a

Nel panorama dell'editoria italiana, WanShi si sta affermando come il primo e più avanzato sistema di distribuzione nazionale di ebook, con l'ambizione di rivoluzionare il modo in cui libri, autori e lettori si incontrano. Non è solo un'app da scaricare, ma una piattaforma editoriale all'avanguardia, che unisce distribuzione, pubblicazione e lettura in un unico ecosistema fluido, accessibile e intuitivo.

"Crediamo in una cultura senza confini, dove chiunque può leggere, scrivere e pubblicare, senza filtri né ostacoli. WanShi è questo: una casa per le storie di tutti."

WanShi è disponibile gratuitamente per dispositivi

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di KARMA SRL