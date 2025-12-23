Comunicato Stampa: Liquid Reply entra nella Agentic AI Foundation

Cerca
Con questa partecipazione, Liquid Reply rafforza il proprio impegno verso l'open source e un'innovazione sviluppata in modo collaborativo all'interno della community, contribuendo alla creazione di basi tecniche condivise per un'adozione responsabile e scalabile dell'AI agentica.

La Agentic AI Foundation riunisce

Liquid Reply supporta aziende di diversi settori nella

Attraverso la propria adesione alla Agentic AI Foundation, Liquid Reply parteciperà attivamente alle attività della community dell'AAIF contribuendo alla definizione di standard aperti per la prossima generazione di applicazioni basate sull'Intelligenza Artificiale. La community della fondazione riunisce alcune tra le principali aziende tecnologiche a livello globale, tra cui AWS, Anthropic, Google, Microsoft, OpenAI, Oracle, Salesforce e SAP, impegnate nello sviluppo congiunto di soluzioni di AI agentica interoperabili e pronte per l'utilizzo in produzione.

 

 

