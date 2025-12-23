Comunicato Stampa: Giuseppe Piruzza lancia il Bestseller “Trasforma La Tua Azienda Con Le 5P Strategiche”

Ansa 23 dicembre 2025 a

a

a

Milano, 23.12.2025 – Molti imprenditori credono che trasformare la propria attività in una SRL sia sufficiente per tutelare il patrimonio. Peccato però che, senza un'architettura societaria adeguata e strumenti di controllo specifici, si rischia comunque di incorrere negli stessi problemi: pressione fiscale elevata, esposizione personale e mancanza di una visione strategica. Fortunatamente, per affrontare queste criticità in modo concreto, esiste un efficace strumento operativo.

Per tutti coloro che desiderano rendere la propria azienda una realtà solida, protetta e sostenibile ma non sanno come fare, esce oggi il libro di

“Il mio libro offre un sistema pratico per strutturare le PMI, renderle più solide e migliorare l'efficienza fiscale” spiega

Elemento centrale del manuale di

“In tanti anni di esperienza a fianco di aziende italiane, troppe volte

“Ho deciso di affidarmi a

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore