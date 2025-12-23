Comunicato Stampa: “AFTER THE FALL”, PATRIZIA PELLEGRINO TRA SOSPENSE, PASSIONE E RINASCITA.

Ansa 23 dicembre 2025 a

Non è un memoir, né un semplice romanzo sentimentale:

La protagonista è Ella: scappa "nel cuore della notte", si ritrova senza casa e senza famiglia, con un unico appiglio – un biglietto per Napoli e l'idea di una nonna sconosciuta come ultima possibilità. L'arrivo in città, però, non è salvezza immediata: dietro le mura di una villa elegante si muovono silenzi, ferite mai rimarginate, regole non dette. È qui che Ella incrocia "lui", figura intensa e ambigua, "sbagliata" e irresistibile: un legame che promette protezione e insieme rischio, desiderio e paura.

Il romanzo mescola suspense e passione, con un impianto che alterna la dimensione del mistero (cosa si nasconde davvero in quella casa?) a quella emotiva (quanto può costare lasciarsi andare, quando si arriva già frantumati?)

Nelle note editoriali, il libro viene presentato come una storia di dolore e rinascita, "identità e speranza", dove la caduta non è la fine ma l'inizio di una vita nuova.

Per Patrizia la scrittura arriva dentro un percorso artistico lungo e trasversale: cinema, televisione, teatro, musica, con una carriera iniziata giovanissima e sviluppata tra programmi e palcoscenici molto diversi.

La storia di Ella si muove nel territorio in cui l'amore non è rifugio rassicurante, ma prova: un sentimento che può diventare "condanna" o, al contrario, innesco di trasformazione. La dimensione "romance" si intreccia con una linea più scura, fatta di non detto e di verità che emergono a strappi, come se la casa – e chi la abita – avessero un prezzo da far pagare a chi entra.

