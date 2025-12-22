Cerca
Comunicato Stampa: CRV - Presidente del Consiglio regionale Zaia: "Buon lavoro a Forcolin e Maltauro"

“A Gianluca Forcolin e a Jacopo Maltauro, i due neo vicesegretari regionali di Forza Italia, auguro buon lavoro, nella convinzione che l'esperienza amministrativa, la capacità organizzativa e l'impegno maturato nei rispettivi percorsi politici possano rappresentare un contributo significativo all'attività istituzionale, a quella del partito e al rafforzamento del dialogo con i rispettivi territori”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

