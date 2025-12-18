Comunicato Stampa: Reply riconosciuta come Microsoft Azure Expert Managed Services Provider per il 6° anno consecutivo

Ansa 18 dicembre 2025 a

Il programma Azure Expert MSP è stato ideato da Microsoft per identificare e validare i partner con comprovate capacità nella fornitura di servizi Azure end-to-end su larga scala. Per essere parte del programma, i partner devono soddisfare una serie di requisiti e sottoporsi ad un audit indipendente che valuta le competenze tecniche, la maturità dei processi e il successo dei clienti nella gestione di ambienti Azure complessi.

Reply ha completato con successo il rigoroso processo di qualificazione di Microsoft, confermando una solida competenza in diverse Solutions Partner Designations, tra cui

Reply continua a realizzare progetti strategici basati su Azure in diversi settori, sfruttando le competenze delle sue società specializzate. Diversi esempi dimostrano l'impatto concreto delle soluzioni basate su Azure adattate alle esigenze specifiche di settore.

«Il mantenimento del nostro status di Azure Expert MSP dimostra l'impegno costante di Reply verso l'innovazione in cloud e il successo dei clienti», ha dichiarato

Questo riconoscimento riflette la collaborazione continua tra Reply – con le sue company Cluster Reply, Solidsoft Reply e Valorem Reply – e Microsoft, con l'obiettivo comune di offrire servizi a valore aggiunto ai clienti enterprise.

Irene Caia

