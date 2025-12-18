Comunicato Stampa: Il Presidente della Giunta Alberto Stefani ha presentato le linee programmatiche per la legislatura
Ansa
(Arv) Venezia 18 dicembre 2025 - Il Presidente della Giunta regionale del Veneto, Alberto Stefani, ha illustrato oggi, a palazzo Ferro Fini, in Aula consiliare, il programma di governo per i prossimi cinque anni, che caratterizzeranno la XII Legislatura.
