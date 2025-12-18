Comunicato Stampa: Benvenuti nella casa del futuro: Tineco porta le sue soluzioni smart al CES 2026 di Las Vegas
Ansa
- a
- a
- a
Dal 6 al 9 gennaio,
In uno spazio raccolto, che richiama l'intimità della casa, sarà possibile immergersi nell'innovazione Tineco, testare le ultime novità e confrontarsi con gli esperti su come ingegneria intelligente, design raffinato e semplicità d'uso possano migliorare la vita di tutti i giorni.
Protagoniste dell'evento saranno le serie Scientist e Artist, con i loro best seller che hanno già conquistato il pubblico internazionale, ma non mancheranno le sorprese.
Ci vediamo al CES!
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di TINECO