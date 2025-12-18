Comunicato Stampa: Benvenuti nella casa del futuro: Tineco porta le sue soluzioni smart al CES 2026 di Las Vegas

Ansa 18 dicembre 2025 a

Dal 6 al 9 gennaio,

In uno spazio raccolto, che richiama l'intimità della casa, sarà possibile immergersi nell'innovazione Tineco, testare le ultime novità e confrontarsi con gli esperti su come ingegneria intelligente, design raffinato e semplicità d'uso possano migliorare la vita di tutti i giorni.

Protagoniste dell'evento saranno le serie Scientist e Artist, con i loro best seller che hanno già conquistato il pubblico internazionale, ma non mancheranno le sorprese.

Ci vediamo al CES!

