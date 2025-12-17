Comunicato Stampa: “UNA DONNA POTENTE”: il nuovo libro di Francesca Mastroleo.
Un viaggio nell'anima femminile e nella memoria ancestrale che unisce le donne di ogni tempo.
C'è un filo invisibile che lega le donne di ieri, di oggi e di domani: è la voce della memoria, il richiamo antico della forza che vive nel corpo e nello spirito. Da questa consapevolezza nasce “Una donna potente”, il nuovo libro di
L'opera si apre con un'introduzione dal tono evocativo, dove la luna, la terra e i cicli della vita diventano simboli di rinascita. Mastroleo conduce le lettrici e i lettori in un percorso di introspezione e risveglio, ricordando che in ognuno di noi scorre un'energia antica, ereditata dalle nostre madri, nonne e bisnonne.
Francesca Mastroleo, già autrice di “
Le sue parole si rivolgono a tutte quelle donne che hanno scelto di guardarsi dentro, di rialzarsi dopo una caduta, e che desiderano riscoprire la propria dimensione spirituale e la connessione con il divino.
Per approfondire il percorso e conoscere l'autrice:
