Comunicato Stampa: Digital Lending: entro il 2029, i mutui digitali rappresenteranno il 20% del credito immobiliare

Ansa 15 dicembre 2025 a

a

a

Entro il 2029 i mutui digitali in Italia rappresenteranno il 20% del credito immobiliare, raggiungendo un valore complessivo superiore ai 13 miliardi di euro. È quanto emerge dai nuovi dati dell'

Secondo i dati dell'Osservatorio, tra il 2019 e il 2024 i volumi di credito erogati tramite i soli

L'offerta di mutui oggi è prevalentemente “

Infatti, la costante

Inoltre, si stima che gli

In questo contesto, il fattore di successo degli istituti di credito dipenderà dalla capacità di rispondere ai bisogni tradizionali della clientela (tassi, ammontare erogato) e, al contempo, competere su

«La trasformazione digitale del credito non è più una prospettiva, ma una realtà che sta ridefinendo in modo radicale il rapporto tra banche e clienti. Le abitudini dei consumatori, sempre più digitali nell'interazione con gli istituti di credito, richiedono la digitalizzazione dell'offerta sulle principali forme di finanziamento, dalle carte di credito, ai prestiti personali e finalizzati, fino ai mutui. In particolare, il mutuo digitale non è semplicemente un'evoluzione del mutuo tradizionale: è il nuovo paradigma di accesso al credito, fondato su semplicità, velocità e sicurezza. Tecnologie come l'Intelligenza Artificiale stanno abbattendo le barriere storiche, rendendo il processo sia di on boarding che di Lending digitale più inclusivo e sostenibile. Nei prossimi anni, la vera sfida competitiva sarà la capacità di offrire customer journey completamente digitali e soluzioni iper-personalizzate, in grado di anticipare i bisogni del cliente e integrarsi con i nuovi motori di ricerca conversazionali. Experian è in prima linea per supportare gli operatori con strumenti di analisi avanzata e modelli di rischio innovativi, perché il futuro del credito non è solo digitale: è intelligente, predittivo e orientato all'esperienza», dichiara

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Experian Italia Spa