Comunicato Stampa: ALBERTO SCURO, PRESIDENTE ASI E FIVA, SULLA NOMINA DI GERONIMO LA RUSSA IN FIA

Dopo la nomina del presidente dell'Automotoclub Storico Italiano, Alberto Scuro, a presidente della Federazione internazionale dei veicoli storici (FIVA), un altro italiano sale ai vertici del motorismo internazionale. È Geronimo La Russa, presidente eletto di ACI e presidente dell'Automobile Club Milano, appena eletto componente del Consiglio Mondiale per lo Sport Automobilistico della FIA (la Federazione Internazionale dell'Automobile). Le votazioni, cui hanno preso parte 146 Federazioni sportive nazionali provenienti da ogni parte del mondo, si sono svolte a Tashkent, in Uzbekistan, con la conferma di Mohammed Ben Sulayem ai vertici dell'organizzazione.

