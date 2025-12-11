Comunicato Stampa: Spark Reply e Concept Reply, con BMW, promuovono una ricarica elettrica a minore impatto di CO2

Ansa 11 dicembre 2025 a

La mobilità elettrica rappresenta un elemento centrale nella transizione verso forme di trasporto a minore impatto ambientale. L'effettiva impronta ecologica dei veicoli elettrici, tuttavia, dipende in modo significativo dal momento in cui avviene la ricarica, poiché

Per rendere questa esperienza semplice e immediata per gli utenti, Spark Reply ha trasformato dati complessi relativi al contenuto di CO₂ del mix energetico in un'

Tra aprile e luglio 2025, è stato condotto un progetto pilota con 355 conducenti BMW nei Paesi Bassi. In questo periodo il team di progetto ha analizzato oltre 13.000 sessioni di ricarica, corredate da interviste qualitative per comprendere più a fondo i fattori che influenzano la motivazione degli utenti.

“Con COOL dimostriamo come i servizi digitali possano promuovere una mobilità più sostenibile in modo semplice e intuitivo. L'app rende la ricarica a basse emissioni semplice e trasparente. L'app rende immediato comprendere quando ricaricare con il minor impatto possibile. Insieme a Spark Reply e Concept Reply, abbiamo sviluppato un'esperienza di ricarica che rafforza la consapevolezza ambientale e semplifica concretamente la vita quotidiana dei nostri clienti” ha dichiarato Jörg Hetterich, Project Manager per la ricarica ottimizzata in ottica CO₂ di BMW.

Tim Lange, Product Owner di “360° Mobility” in BMW, ha sottolineato: “La collaborazione con Reply si è rivelata estremamente produttiva, dando vita a un'esperienza utile, coinvolgente e distintiva, sia nell'app mobile sia a bordo veicolo”.

Il progetto mostra come BMW, Concept Reply e Spark Reply stiano impiegando tecnologie digitali avanzate per favorire comportamenti di ricarica più sostenibili e sostenere la transizione verso una mobilità a basse emissioni.

