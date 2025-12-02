Comunicato Stampa: 7 nuovi prestigiosi Award a Kimbo dalla Guida Caffè e Torrefazioni d'Italia 2026 del Gambero Rosso

Ansa 02 dicembre 2025 a

a

a

In occasione della presentazione a Roma della

I vertici dell'azienda esprimono grande orgoglio e soddisfazione, in particolare per il premio speciale

I premi sono stati ritirati da

“Questi Award sugellano, ancora una volta, l'impegno e la costanza che ogni giorno destiniamo alla ricerca e alla qualità in ogni sua forma. Ed è per noi molto significativo aver conseguito i tre macinini sia su un prodotto tradizionale come l'Antica Miscela del 1963, sia sulla linea “Sapiente”, che rappresenta per Kimbo l'innovazione in ambito di specialty coffee. A suggellare il tutto, l'Award Torrefazione Gourmet, che celebra la nostra attitudine a sperimentare e osare, anche associando la nostra tazzina al cibo, aprendo per il caffè nuovi scenari nel foodservice”, ha dichiarato Massimiliano Scala.

Nel corso della seguitissima cerimonia di premiazione, Scala ha altresì ricordato e sottolineato l'impegno dell'azienda non solo nella ricerca ma anche nella formazione, come attestano le numerose attività del

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Kimbo Spa