Comunicato Stampa: Temu nominata migliore E-Commerce ai People's Money Awards

Temu, piattaforma globale di e-commerce, è stata nominata

I vincitori dei People's Money Awards — organizzati da Money.it, una delle principali piattaforme italiane di informazione finanziaria online — vengono scelti tramite voto popolare. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma.

Temu è entrata nel mercato italiano nel 2023 e ha iniziato a integrare venditori locali l'anno successivo. Secondo un recente sondaggio IPSOS commissionato da Temu, i consumatori a livello globale indicano convenienza e varietà dei prodotti come principali motivi di scelta, stimano un risparmio medio di circa il 24% e quasi l'80% valuta Temu come eccellente o con un buon rapporto qualità-prezzo.

