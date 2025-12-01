Comunicato Stampa: CRV - 1a edizione premio ‘Giulia Cecchettin' a migliori tesi di laurea su violenza di genere

Ansa 01 dicembre 2025 a

L'obiettivo del premio, istituito presso il Consiglio regionale dall'articolo 12 della L.R. n. 30/2023, è onorare la memoria di Giulia Cecchettin, aiutare le giovani generazioni nel loro impegno nel promuovere la cultura del rispetto e della non discriminazione, sostenere la ricerca accademica e sensibilizzare verso il fenomeno della violenza di genere.

Il Bando di questa prima edizione è rimasto aperto fino al 31 luglio 2025: sono pervenute trentaquattro tesi di laurea, che hanno avuto un approccio multidisciplinare, approfondendo e analizzando con rigore il fenomeno della violenza di genere.

Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, nell'introdurre la cerimonia di premiazione, ha evidenziato come “in Veneto, il fenomeno della violenza di genere è fortunatamente in calo: nel 2024 le vittime nella nostra regione sono state 4, a fronte delle 7 nel 2023, delle 12 nel 2022, e delle 14 nel 2021. Dati positivi che si accompagnano a quelli, in crescita, delle denunce: le segnalazioni raccolte dai carabinieri mostrano come tra il 2023 e il 2024 le applicazioni del ‘codice rosso' siano salite da 2.620 a 3.071, con un incremento del 17%. Ancora più marcato il trend riguardante lo stalking: tra giugno 2022 e giugno 2023 le denunce erano state 2.613, mentre tra il 2023 e il 2024 sono arrivate a 3.741, un aumento del 4396. Reati in calo e denunce in crescita devono essere analizzati insieme: solo così si può comprendere come qualcosa cominci a muoversi, anche da parte delle stesse vittime, che trovano il coraggio di denunciare, cui si aggiunge anche la cerchia familiare che sembra abbia imparato a riconoscere e a segnalare la violenza. Il lavoro di sensibilizzazione culturale e sociale e il ruolo svolto dalla Fondazione Cecchettin nel nostro territorio sta cominciando a far germogliare il seme della consapevolezza di un fenomeno taciuto e spesso non correttamente analizzato, ma l'attenzione su queste tematiche deve sempre rimanere alta. E questi momenti, questi premi, servono anche alla politica per creare sempre più la cultura del rispetto.”

“Hanno partecipato al premio pure tre ragazzi, a dimostrazione della sensibilità anche maschile verso il fenomeno della violenza di genere – ha aggiunto il Segretario Generale – Durante l'estate, abbiamo letto con attenzione tutte le tesi; nei mesi di settembre e di ottobre si è riunita la commissione esaminatrice che, nel valutare gli elaborati, ha seguito quattro criteri: rigore metodologico, qualità ed utilizzo delle fonti, chiarezza espositiva, originalità dei contenuti. Tutti i laureati che hanno partecipato al concorso sono stati bravi a produrre elaborati di grande spessore, che hanno interessato diverse discipline, dalla giurisprudenza alla psicologia, dalla medicina alla sociologia. Le tesi hanno affrontato il fenomeno della violenza di genere, sia nel contesto regionale del Veneto che in quello nazionale, esplorando molteplici aspetti, come le cause socioculturali, le conseguenze psicologiche e sociali, le politiche di prevenzione e intervento, e le strategie di sensibilizzazione pubblica. Per questo, la commissione esaminatrice ha deciso di consegnare a tutti i partecipanti un attestato di merito, proprio alla luce dello spessore notevole dei lavori presentati; elaborati che ora verranno inseriti nel sito ufficiale del Consiglio regionale del Veneto per essere consultati e diventare spunto di dibattiti e riflessioni.”

Gino Cecchettin, anima della Fondazione Cecchettin, Presidente onorario dell'Osservatorio regionale permanente contro la violenza di genere, finalizzato all'osservazione, al monitoraggio e all'analisi dei fenomeni di discriminazione e di violenza contro le donne, all'approfondimento e alla diffusione delle informazioni e delle conoscenze rispetto a questo fenomeno, nonché all'elaborazione di strategie di prevenzione, nel suo intervento ha confidato “tutta l'emozione che sto provando in questo momento in cui viene ricordata mia figlia Giulia. Pur tuttavia, il mio pensiero va a tutti quei genitori le cui figlie sono state vittime di femminicidio: mi sento vicino a loro e al loro dolore. Oggi però, oltre a un giorno commemorativo, è anche un'occasione di festa perché i giovani che hanno deciso di fare una tesi sulla violenza di genere hanno dimostrato di aver riflettuto profondamente sul mondo in cui vivono, portando all'attenzione la necessità di contrastare i femminicidi e la violenza di genere. Questi giovani hanno avuto il coraggio di affrontare queste tematiche e ora, con altrettanto coraggio, avranno il compito di far sì che in futuro non ci sia più la necessità di pubblicare tesi sulla violenza di genere, perché vorrà dire che questo deprecabile fenomeno sarà stato definitivamente debellato.”

La commissione giudicatrice, composta interamente di dirigenti donne del Consiglio regionale, presieduta dal Segretario generale Roberto Valente, ha deciso di assegnare il primo premio, di 4 mila euro, a Sofia Baldin, per la tesi di laurea dal titolo: “Violenza contro le donne e forme di vittimizzazione. Un'indagine qualitativa a partire dalle esperienze dei familiari delle vittime di femminicidio.”, con la seguente motivazione: “La tesi affronta in maniera concreta e attuale il fenomeno della violenza di genere. Attraverso le interviste ai familiari delle vittime di femminicidio sono state esplorate approfonditamente, sia in termini sociologici che criminologici e giuridici, le conseguenze che portano gli episodi di violenza nei confronti di coloro che ne sono colpiti. Lo studio, soffermandosi inoltre, sul ruolo dei familiari quali vittime secondarie e indirette del femminicidio, nonché sui servizi di supporto resi disponibili, ha offerto notevoli spunti di riflessione per la realtà di oggi e per il futuro.”

Hanno meritato il secondo premio, ex aequo, di mille euro ciascuno, Antonio Di Pietro, Alice Giorato ed Erika Zucchetti.

Antonio Di Pietro per la tesi di laurea dal titolo: “Violenza di genere online: pratiche e resistenza.”, con la seguente motivazione: “La tesi illustra il fenomeno del femminicidio e della violenza di genere attraverso un approccio multidisciplinare e qualitativo, toccando abilmente tematiche legali, sociali, psicologiche e tecnologiche. Indagando le varie pratiche digitali, ha presentato la violenza di genere sotto nuove forme, che necessitano di strategie di prevenzione altrettanto innovative e immediate; ha inoltre saputo promuovere la necessità di interventi educativi e di supporto rivolti a sensibilizzare detta tematica.”

