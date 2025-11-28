Comunicato Stampa: Michele Bevilacqua lancia il Bestseller “Casa Leonardo 1502”

Ansa 28 novembre 2025 a

a

a

Milano, 28.11.2025 – A molti di noi capita di sentirsi intrappolati in una vita che non ci appartiene. In questi casi, per quanto ci impegniamo, sembra che tutto vada sgretolandosi senza lasciare alcuna via d'uscita. Come spesso accade, fortunatamente, dal punto più buio può nascere la possibilità di qualcosa di nuovo.

Per tutti coloro che desiderano trovare lo slancio per una nuova fase della propria vita ma non sanno come fare, esce oggi il libro di

“Il mio libro parla della mia storia personale, che potrebbe essere tranquillamente quella di tante altre persone” afferma

L'autore spiega che questo libro nasce da una promessa. Una promessa sussurrata, custodita, mai dimenticata. Fatta alla propria madre e mantenuta per suo fratello che sta affrontando una battaglia difficile legata alla salute. Scrivere è stato il modo di prendersi cura di lui, anche quando le parole non bastavano.

“Leggendo le pagine di questo manuale, il lettore comprende bene quanto le emozioni scorrano libere, pagina dopo pagina” incalza

“Ho deciso di affidarmi a

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore