Comunicato Stampa: Veneto al voto 2025: analisi e commenti da parte della squadra di YouTrend

Lorenzo Pregliasco ha invece fatto un focus sui voti ottenuti dai candidati presidente: “Alberto Stefani ha raccolto 108 mila voti in più delle sue liste, mentre Manildo ‘solo' 74 mila in più. Stefani ha vinto in tutte le province e in quasi tutti i comuni capoluogo di provincia; è stato il candidato presidente eletto con la percentuale di voti più elevata rispetto a quella conseguita dai candidati presidente eletti nelle altre consultazioni regionali. Tra i capoluoghi veneti, il Centro- Sinistra ha prevalso solo a Venezia e a Padova e si è ‘difeso' in provincia di Venezia.”

Giovanni Forti ha evidenziato come “Alberto Stefani, con una vittoria molto larga, sicuramente più del previsto, di 35 punti, ha garantito il secondo miglior risultato di sempre per la coalizione di Centro- Destra, la quale è riuscita a mobilitare al voto un elettorato più vasto.”

