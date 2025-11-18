Comunicato Stampa: Il Carpet One Cruiser di Tineco entra nella lista delle "Migliori Invenzioni del 2025" della rivista

Ansa 18 novembre 2025 a

La lista annuale di TIME premia le innovazioni che stanno ridefinendo la vita moderna. Il Carpet One Cruiser si è distinto per aver rivoluzionato la manutenzione dei tappeti, offrendo una soluzione che sostituisce l'esperienza pesante, ingombrante e ormai superata dei tradizionali pulitori, con un'alternativa più intelligente, veloce e realmente accessibile. Questo traguardo rafforza ulteriormente la leadership globale di Tineco, già sostenuta dal riconoscimento di Euromonitor International, che ha nominato il brand come il n.1 al mondo tra i marchi di aspirapolvere wet & dry per tre anni consecutivi, e da una community di oltre 23 milioni di utenti in tutto il mondo.

Guidata da una profonda comprensione dei consumatori e da un reparto R&D di livello mondiale, Tineco ha progettato il Carpet One Cruiser per eliminare i problemi che da sempre rendono la pulizia regolare dei tappeti difficile per la maggior parte delle famiglie. Dalla maneggevolezza ai tempi di asciugatura, fino alla facilità di manutenzione, il prodotto rappresenta una completa riprogettazione della categoria, dimostrando come l'ingegneria intelligente possa trasformare un compito tradizionalmente difficile in una routine agile.

Per un'esperienza di cura dei tappeti moderna e semplificata, il Carpet One Cruiser offre:

Per stilare la lista del 2025, i redattori e i corrispondenti di TIME Magazine hanno valutato centinaia di candidature da tutto il mondo, analizzando ogni concorrente per originalità, efficacia, ambizione e impatto.

Consulta la lista completa dei vincitori delle “Migliori Invenzioni del 2025” qui: time.com/collections/best-inventions-2025/.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di TINECO