Comunicato Stampa: IN VENDITA IL PALAZZO BARONALE DI BITETTO

Nel centro antico di Bitetto, borgo alle porte di Bari noto per la sua Cattedrale di San Michele Arcangelo e per la vivace tradizione culturale ed enogastronomica, sorge il magnifico

Edificato dalla nobile famiglia Noja di Mola nel XVIII secolo, il palazzo rappresenta un raffinato esempio di architettura ispirata ai canoni vanvitelliani. Il complesso si distingue per l'imponente corpo principale, i saloni affrescati, la cappella privata e un giardino alberato con piscina, autentica oasi verde che custodisce esemplari secolari di cipresso macrocarpa, tuia e cedri del Libano.

Inoltre, l'ala più antica del palazzo – che ingloba un nucleo medievale e una masseria del XVI/XVII secolo – custodisce una sala da ballo affrescata, vero cuore scenografico della dimora, che ben si presta a ospitare attività ricettive di charme, eventi esclusivi o la trasformazione in boutique-relais. Questa parte, seppur richiedente un restauro, rappresenta un'opportunità unica per chi desidera valorizzare il potenziale hospitality della residenza, facendo convivere il fascino storico con un concetto di ospitalità moderna e sofisticata.

Grazie ai suoi ambienti ricchi di storia, l'armoniosa fusione tra elementi barocchi e tracce medievali, e la rara presenza di un giardino privato con piscina nel cuore del borgo antico, il Palazzo Baronale di Bitetto rappresenta una residenza unica nel suo genere, in grado di coniugare charme, autenticità e molteplici destinazioni d'uso.

