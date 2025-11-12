Comunicato Stampa: ASI, ANCI E CITTÀ DEI MOTORI INSIEME PER LA PROMOZIONE DEI TERRITORI

Ansa 12 novembre 2025 a

La 42^ Assemblea Annuale ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) prende il via oggi – mercoledì 12 novembre – nei padiglioni di BolognaFiere con la cerimonia ufficiale di apertura alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Saranno tre giorni di intenso confronto, in cui i Sindaci italiani si riuniscono per analizzare le sfide più urgenti e delineare insieme il futuro delle amministrazioni locali.

Tra le tante attività in programma non manca il consueto ANCI Expo, con la grande partecipazione di enti e aziende che disegnano la mappa di un ecosistema di strumenti e opportunità per i Comuni e le realtà territoriali. ASI, in virtù dei protocolli di intesa siglati con ANCI e Città dei Motori (la rete dei Comuni che rappresentano il made in Italy motoristico) è presente come Partner per promuovere il motorismo storico come volano di promozione territoriale e culturale. Nello stand sono esposte due inconfondibili icone italiane a due e quattro ruote: una Vespa Sprint Veloce del 1966 e una Fiat 600 del 1960. Simboli di un'Italia che ripartiva, rinasceva, viaggiava veloce verso la crescita economica e sociale. Modelli che hanno “abitato” le strade e le piazze di tutta Italia e che rappresentano ancora oggi un forte legame con la cultura e le tradizioni locali.

