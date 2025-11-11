Comunicato Stampa: Fabrizio Nanni lancia il Bestseller “Metodo DNA Immobiliare”

Ansa 11 novembre 2025 a

Milano, 11.11.2025 – Quando si investe nel “mattone” sono tanti gli ostacoli che bisogna affrontare: ad esempio, i costi della ristrutturazione che subiscono un rialzo, le tasse nascoste che divorano i margini e l'impresa edile che sparisce lasciandoti a metà del lavoro. Il risultato? Il sogno di libertà finanziaria si trasforma in un incubo. Ecco perché seguire un metodo step-by-step già testato con successo risulta fondamentale.

Per tutti coloro che desiderano raggiungere la libertà finanziaria attraverso gli investimenti immobiliari ma non sanno come fare, esce oggi il libro di

“Il mio libro nasce dall'esperienza di chi ha vissuto l'immobiliare sul campo, tra numeri, cantieri e decisioni reali” afferma

Come segnala lo stesso autore, la storia insegna che i grandi patrimoni si costruiscono sugli immobili, ma non per caso:

“Nel mondo immobiliare, come nella vita, il successo non deriva dalla fortuna. È piuttosto questione di mentalità, disciplina e metodo” incalza

“Ero alla ricerca di un editore che condividesse la mia stessa visione: portare competenza pratica e cultura d'impresa nelle mani di chi vuole davvero cambiare vita.

Il libro è disponibile su Amazon

