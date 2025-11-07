Comunicato Stampa: Da domani la nostra Calabria insieme a Bolzano sui 273 treni Frecciarossa in tutta Italia

Ansa 07 novembre 2025 a

a

a

Un progetto innovativo che porterà ogni giorno, lungo la rete dell'Alta Velocità, le immagini e i valori di due territori distanti ma uniti dalla stessa visione:

La campagna raggiungerà una portata molto ampia considerando che nel 2023 il servizio di alta velocità di Trenitalia ha trasportato circa

La collaborazione tra le due Camere di Commercio nasce nel

I

Dal dialogo tra Cosenza e Bolzano prende forma un modello concreto di cooperazione territoriale: un percorso che unisce Nord e Sud nel segno della qualità, dell'innovazione e della condivisione. In questo contesto si inserisce anche la campagna “Cosenza–Bolzano Food Express”, naturale evoluzione di un progetto comune che porta le eccellenze dei due territori sui binari dell'Alta Velocità, come simbolo di un'Italia che viaggia, cresce e guarda al futuro.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Camera di commercio di Cosenza