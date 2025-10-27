Comunicato Stampa: A Grottaferrata due eventi sulle minoranze linguistiche con il presidente Giuliano Amato

Ansa 27 ottobre 2025 a

Un doppio appuntamento che ha visto la partecipazione di figure eminenti dell'Italia e dell'Albania quello tenutosi giovedì 23 ottobre a Grottaferrata, tra l'Abbazia di San Nilo e il Polo Universitario di via G. Della Rovere. Due conferenze organizzate dalla Fondazione Roma Sapienza e dalla Fondazione Paolo Galizia - Storia e libertà in occasione del 40° della scomparsa del noto costituzionalista Costantino Mortati, nato da famiglia arbëreshë nel 1891.

Ed è proprio sul tema delle minoranze linguistiche, e in particolare della storia delle comunità italo-albanesi arbëreshë, che si sono sviluppati i due incontri, i quali, oltre al patrocinio del Comune di Grottaferrata, hanno ricevuto uno dei massimi riconoscimenti istituzionali: l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

“Siamo onorati di poter ospitare nella nostra città eventi di questa portata – ha dichiarato il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Grottaferrata, storicamente Porta d'Oriente, si conferma un ponte tra culture anche grazie a luoghi come il Polo Universitario, oggi teatro di questa iniziativa che ha coinvolto ospiti come il Presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato, oltre ai rappresentanti istituzionali dello stato albanese. Ringrazio la Fondazione Roma Sapienza e la Fondazione Paolo Galizia - Storia e libertà per aver scelto Grottaferrata”.

Gli eventi hanno visto la partecipazione straordinaria del Presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato e del Presidente Emerito della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli, oltre che di illustri ospiti come Antonella Polimeni, rettrice della Sapienza Università di Roma, Eugenio Gaudio, Presidente della Fondazione Sapienza, Taulant Balla, Ministro albanese per i Rapporti con il Parlamento, Anila Bitri Lani, Ambasciatrice della Repubblica di Albania, Pier Paolo D'Urso, Preside della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione della Sapienza, Maria Cristina Marchetti, Direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche della Sapienza, Fulco Lanchester, Presidente della Fondazione “Paolo Galizia – Storia e Libertà”, e numerose altre figure del mondo accademico.

