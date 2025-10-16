Comunicato Stampa: Valorem Reply porta l'AI in campo con Microsoft e ITF alla Billie Jean King Cup by Gainbridge

Ansa 16 ottobre 2025 a

In un torneo d'élite come la Billie Jean King Cup, uno dei pochi a consentire il coaching a bordo campo, le decisioni tattiche devono essere rapide e di assoluta precisione. In un contesto così competitivo, anche la minima variazione nei tempi di risposta al servizio o nel posizionamento della palla può influire sull'esito di un incontro.

Per rispondere a questa sfida, Valorem Reply, Microsoft e ITF hanno progettato Match Insights come applicazione cloud-native basata sui servizi Microsoft Azure Data & AI. La piattaforma acquisisce ed elabora in tempo reale dati provenienti da telecamere ad alta velocità e dai sistemi di campo, fornendo analisi immediatamente utilizzabili che consentono ad allenatori e giocatrici di prendere decisioni tattiche durante il match. Le tecnologie Azure Databricks, Data Lake e SQL Database costituiscono l'infrastruttura portante per la trasformazione, l'archiviazione e l'accesso ai dati, mentre l'integrazione con Microsoft Copilot tramite Azure AI Foundry consente di interagire in linguaggio naturale con informazioni di match complesse. La sicurezza, la gestione delle identità e il monitoraggio sono garantiti da Azure Active Directory e Azure Monitor, mentre le pipeline CI/CD assicurano aggiornamenti continui per tutta la durata del torneo.

L'innovazione ha già dimostrato un impatto significativo: gli allenatori possono ora modificare la strategia in tempo reale, i match analyst identificano con maggiore efficacia le dinamiche di gioco e i pattern di punteggio, e le giocatrici ottengono insight concreti che vanno oltre il singolo incontro.

Irene Caia

