Comunicato Stampa: Sideius lancia nuovo centro per la trasformazione tecnologica delle aziende
Ansa
- a
- a
- a
Il nome TEC Eurolab viene mantenuto come marchio del laboratorio di testing, mentre Sideius diventa il nuovo nome dell'azienda, comprensiva del laboratorio stesso e di tutte le altre divisioni sviluppate negli anni dall'azienda emiliana.
Per maggiori info: https://www.tec-eurolab.com/nasce-sideius/
Promix Agency Ufficio Stampa [email protected]
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di NEWSCOM SRL