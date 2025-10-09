Comunicato Stampa: AL GRAN TOUR DELL'ELBA SVENTOLA LA BANDIERA A SCACCHI DI ASI CIRCUITO TRICOLORE 2025

Ansa 09 ottobre 2025 a

Il giro d'Italia di ASI Circuito Tricolore arriva all'ultima tappa della sua quinta stagione. Con il Gran Tour dell'Elba, organizzato dal 10 al 12 ottobre sotto l'attenta regia del Club Balestrero Veicoli d'Epoca di Lucca, la serie promossa dall'Automotoclub Storico Italiano si chiude sulla piccola isola della Toscana, con decine di auto storiche a percorrerne le splendide strade.

La prima giornata di venerdì 10 ottobre sarà completamente dedicata alla scoperta dell'Isola. Lasciate le auto a Portoferraio, gli equipaggi si imbarcheranno per una crociera che approderà in successione a Marciana Marina, Marina di Campo e Porto Azzurro. Un'occasione unica per apprezzare un angolo d'Italia da una prospettiva coinvolgente. Dopo l'esperienza sul mare, nella seconda tappa di sabato 11 ottobre gli equipaggi torneranno a bordo delle loro auto storiche per una “drive experience” che toccherà Marciana, la Strada della Civillina sull'anello occidentale dell'Elba, Fetovaia, Marina di Campo e Capoliveri. Villa San Martino, storica residenza napoleonica nell'entroterra di Portoferraio, ospiterà infine la visita di domenica 12 ottobre per la conclusione dell'evento in una cornice elegante ed esclusiva.

