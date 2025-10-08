Comunicato Stampa: CRV - Presentato il libro di Maria Cristina Strocchi “Psicologia e non solo"
Ansa
(Arv) Venezia 8 ott. 2025 - Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha presentato oggi a Venezia, nella sala stampa Oriana Fallaci di palazzo Ferro Fini, il libro di Maria Cristina Strocchi “Psicologia e non solo: per illuminare la nostra strada”, curato da Arrigo Abalti.
