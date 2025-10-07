Comunicato Stampa: CRV - Ok a disposizioni su ultrattività delle leggi di modifica delle circoscrizioni comunali

Ansa 07 ottobre 2025 a

(Arv) Venezia 7 ott. 2025 - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi all'unanimità il progetto di legge n. 350, a prima firma del Presidente dell'assemblea legislativa Roberto Ciambetti, già illustrato nel corso della seduta precedente, che - in sintesi - mira a evitare la decadenza, con la fine della legislatura, delle iniziative legislative in materia di variazione delle circoscrizioni comunali e a fare salvi i procedimenti già oggetto di determinazioni istruttorie da parte del Consiglio; relatore per l'aula, la consigliera Elisa Cavinato (Lega-LV), correlatore, la capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani. La legge, inoltre, dispone - in relazione ai procedimenti per i quali ricorrono le condizioni per l'indizione dei referendum consultivi delle popolazioni interessate - che gli stessi referendum possano svolgersi in una data successiva al 31 ottobre, termine ordinario stabilito dalla legge regionale n. 25/1992.

