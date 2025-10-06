Comunicato Stampa: CRV - Presidente Ciambetti presenta serata di approfondimento su legge sulle fucilazioni

Ansa 06 ottobre 2025 a

(Arv) Venezia 6 ott. 2025 - Domani, martedì 7 ottobre, alle 20.30, al Teatro Civico di Schio, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti promuoverà una serata di approfondimento sul progetto di legge n. 89 "Disposizioni per la ricerca storica sulle fucilazioni e la commemorazione dei fucilati durante la Prima Guerra Mondiale nel territorio della Regione Veneto", di cui è stato promotore. La serata, che si intitola "Un debito di verità: il Veneto e i fucilati ingiustamente", vedrà la partecipazione di Marzio Favero, relatore del provvedimento, Sergio Dini, magistrato, Pierluigi Granata, Colonnello GdF e criminologo, Attilio Colpo, storico, e di sindaci del vicentino. Sarà proiettato inoltre il cortometraggio "La matita rossa" di Dennis Dellai. La legge vuole approfondire quanto avvenne nell'esercito italiano durante la Prima Guerra Mondiale, con particolare riguardo alla condizione dei militari vittime di decimazioni e di esecuzioni sommarie, e mira a promuovere e sostenere le iniziative di ricerca storica sulle fucilazioni di appartenenti alle Forze armate italiane avvenute nel territorio regionale durante il primo conflitto mondiale e la commemorazione dei militari fucilati, oltre a istituire, sul tema, una Giornata regionale, un Albo e una Consulta per la ricerca storica.

