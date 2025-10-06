Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio Veneto la seconda edizione D. Work MEET, Meeting giovani e imprese

Ansa 06 ottobre 2025 a

(Arv) Venezia 6 ott. 2025 - Oggi, a palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Roberto Bet (Lega- LV) ha presentato il progetto D•Work MEET • Meeting giovani & imprese, promosso dall'associazione culturale Dotmob di Oderzo, che ha come scopo unico la promozione e la valorizzazione della cultura imprenditoriale. L'ambiente digitale, dove si muove D•Work, permette di far viaggiare i valori, gli obiettivi, le idee della Rete nel mondo, senza allontanarci dai luoghi dove vogliamo realizzare il nostro pensiero.

