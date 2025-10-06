Comunicato Stampa: ATLANTICA DIGITAL: NUOVO ELT, NASCE LA DIVISIONE “DIGITAL INNOVATION” E CAMBIANO LE NOMINE

Ansa 06 ottobre 2025 a

a

a

A giugno è stato istituito l'Executive Leadership Team (ELT), organo di coordinamento che concentra decisione, responsabilità ed execution con l'obiettivo di accelerare la trasformazione e rafforzare la governance.

Contestualmente, le business unit Digital Solutions, Integration & Operations, Security, Tech Solutions sono state integrate nella nuova divisione Digital Innovation, affidata a Patrizia Gabrieli, professionista con oltre trent'anni di esperienza nel mercato digitale.

- Fabio Caporale è Deputy CEO, mantenendo l'incarico di Managing Director;

- Patrizia Gabrieli è Chief Strategy Officer e Managing Director, con responsabilità globali sulle BU operative e sulle attività commerciali;

- Carmine d'Acierno è Chief Business Development Officer ed entra nell'ELT;

- Roberto Di Giuseppe e Beatrice Benasi come Co-Chief Financial Officer;

- Maria Ruberto è Chief Human Resources Officer .

La sede operativa è stata trasferita a Palazzo Valadier, Piazza del Popolo 18, Roma, a conferma della volontà di rafforzare la presenza strategica nella Capitale.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di ATLANTICA DIGITAL SPA