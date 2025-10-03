Comunicato Stampa: Business Reply e Pusterla 1880: Trasformazione Digitale Globale nel Packaging di Lusso con Oracle

Ansa 03 ottobre 2025 a

a

a

Pusterla 1880, con oltre 140 anni di esperienza e una presenza in continua espansione in Europa, Asia e America, opera in un settore che richiede alti standard di personalizzazione, qualità e precisione. la tracciabilità end-to-end della supply chain rappresenta un elemento strategico per garantire il pieno controllo sull'intero ciclo produttivo, dalla gestione delle materie prime alla consegna del prodotto finito. La crescita dell'azienda e la diversificazione dei mercati avevano portato a un'eccessiva frammentazione dei sistemi IT, con conseguenze negative in termini di visibilità, coordinamento e scalabilità operativa.

Con il supporto di Business Reply, Pusterla 1880, ha adottato una

“La collaborazione con Business Reply e l'implementazione di Oracle Cloud, ci hanno permesso di ottenere una visione integrata delle nostre unità aziendali e un controllo completo sui processi finanziari e operativi. L'integrazione end-to-end dei sistemi ci ha permesso di gestire in modo fluido e coordinato l'intero flusso operativo, dalla pianificazione degli approvvigionamenti fino alla logistica e all'amministrazione, riducendo le attività manuali e automatizzando task a basso valore aggiunto. Un risultato che ci consente di supportare le decisioni strategiche con dati affidabili e condivisi” ha dichiarato

Business Reply, tra i pochi partner in EMEA ad aver conseguito tutte le Oracle Cloud Service Expertise nell'ambito del Supply Chain Management — che includono Product Lifecycle Management, Supply Chain Planning, Transportation and Global Trade Management, Warehouse Management, Manufacturing, Order Management e Procurement — ha accompagnato Pusterla 1880 in un percorso di trasformazione digitale end-to-end, dimostrando la propria capacità di implementare soluzioni ad alto valore su Oracle Cloud a supporto dell'evoluzione delle aziende manifatturiere in scenari dinamici e in continua trasformazione.

Irene Caia

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Reply Spa