Comunicato Stampa: Presidente Ciambetti riceve Consiglio Direttivo Vespa Club d'Italia

(Arv) Venezia 30 set. 2025 - Si è svolta nei giorni scorsi a Venezia, a Palazzo Ferro-Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, la riunione del Consiglio Direttivo del Vespa Club d'Italia. Ad accogliere il Direttivo, il cui Segretario nazionale è Alessia Galiotto, è stato il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, insieme alla consigliera Milena Cecchetto (Lega-LV). L'Associazione, che ad oggi vanta più di 90.000 tesserati sparsi su 905 Vespa club affiliati in tutta Italia, ha come scopo la promozione dell'attività vespistica e la conservazione del patrimonio vespistico. “La Vespa è un'icona della storia del nostro paese: il suo valore non è solo sportivo ma turistico, culturale e ricreativo. L'impegno che il Vespa Club mette da anni nella tutela e valorizzazione di questo patrimonio è encomiabile e merita dei sinceri e pieni complimenti. Ricordo che anche il Veneto si è aggiunto al gruppo di regioni (Lombardia, Piemonte, Puglia, Umbria, Friuli Venezia Giulia e Calabria) che hanno presentato risoluzioni con obiettivo di far approvare a livello nazionale il progetto “Vespa Patrimonio Culturale italiano”, ha affermato il Presidente Ciambetti. “Quello del Vespa Club d'Italia è il Consiglio direttivo nazionale degli appassionati dello scooter più famoso al mondo: un onore ospitare la loro passione ed essere per un giorno la casa degli amanti della Vespa sia moderne che d'epoca, icona del Made in Italy da 79 anni! Ad Alessia Galiotto va il mio ringraziamento per aver riunito il Consiglio in Veneto e a Venezia”, ha affermato Cecchetto.

