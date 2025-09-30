Comunicato Stampa: CRV - Ok a provvedimenti su accreditamenti, terapie pediatriche e medicinali

Ansa 30 settembre 2025 a

a

a

(Arv) Venezia 30 set. 2025 - La Quinta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Sonia Brescacin (Lega-LV), vicepresidente Anna Maria Bigon (Partito Democratico), nel corso della seduta odierna alla quale ha partecipato l'assessore regionale Manuela Lanzarin, ha dato il proprio via libera a due pareri alla Giunta e a una Rendicontazione in materia sociosanitaria.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO