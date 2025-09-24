Comunicato Stampa: Gta 6: Quando Esce, Costo e Dove Acquistarlo

Ansa 24 settembre 2025 a

Dopo un primo trailer di GTA 6, della durata di 1 minuto e 31 secondi, il 6 Maggio di quest'anno è stato lansciato il secondo trailer di quasi tre minuti. Sam House, fondatore di

GTA 6, uno dei giochi più attesi del momento, sarà disponibile dal primo giorno di lancio su

Come anticipato da Keycense, il prezzo base di GTA 6 sarà di 79,99€, in linea con gli altri titoli AAA di nuova generazione. Tuttavia, Rockstar ha previsto diverse edizioni speciali che includeranno contenuti esclusivi, oggetti da collezione digitali e bonus per la modalità online.

Il secondo trailer di

Una delle rivelazioni più eccitanti è l'ambientazione: GTA 6 si svolgerà nello Stato di Leonida, con le strade di Vice City illuminate dai neon e molto altro ancora, in quella che si preannuncia come l'evoluzione più grande e coinvolgente della serie.

Grand Theft Auto 6 introduce due protagonisti principali: Lucia, una figura femminile centrale, e un uomo il cui nome è ancora sconosciuto (precedentemente indicato come "Jason" nei leak). La relazione tra i due è avvolta nel mistero, ma è evidente che condividono un legame profondo e complicato.

Nel trailer di GTA 6, Lucia emerge come una figura forte e tormentata, con un passato difficile e un presente pieno di sfide. La sua storia si intreccia con quella del suo compagno maschile, rivelando un plot che sembra evolversi attraverso flashback e scene attuali. La coppia appare coinvolta in una serie di attività criminali che ricordano le gesta di Bonnie e Clyde, suggerendo che il loro percorso nel gioco sarà segnato da decisioni difficili e dalla lotta per sopravvivere in un mondo implacabile.

La colonna sonora del trailer include brani come "Hot Together" delle Pointer Sisters e "Everybody Have Fun Tonight" dei Wang Chung, contribuendo a creare un'atmosfera coinvolgente .

La narrazione di GTA 6 promette di essere ricca e stratificata, con i due personaggi che si muovono in un ambiente vivido e dinamico. Vice City, l'ambientazione del gioco, è stata rinnovata e ampliata per offrire una rappresentazione più realistica e dettagliata. Il trailer mostra scene di vita quotidiana che catturano l'essenza di una città pulsante e autentica, dai momenti rilassati sulla spiaggia alle frenetiche attività notturne.

Sul fronte del gameplay, GTA 6 sembra mantenere le caratteristiche fondamentali che hanno reso celebre la serie, come rapine e sparatorie, ma introduce anche nuovi elementi. La possibilità di esplorare un'ampia varietà di ambienti, dall'urbano al naturale, suggerisce una maggiore libertà di azione e nuove opportunità per le missioni. Inoltre, la forte caratterizzazione dei protagonisti lascia presagire un gameplay più incentrato sulla storia, con elementi di cooperazione avanzati tra i personaggi.

Il comunicato stampa ufficiale di Rockstar Games conferma che Grand Theft Auto 6 sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, lasciando intendere un possibile lancio iniziale su console. La versione per PC non è stata ancora menzionata, suggerendo la necessità di attendere ulteriori dettagli. Ci si aspetta una grafica rivoluzionaria, con dettagli ultra-realistici e un'illuminazione avanzata per offrire un'esperienza visiva mozzafiato. Il gameplay sarà arricchito con nuove meccaniche, più interazioni ambientali e una mappa di gioco ancora più ampia e dettagliata.

GTA 6 sarà compatibile con le ultime tecnologie di gaming, come il ray tracing e il supporto per i display 4K. Inoltre, Rockstar Games ha promesso aggiornamenti regolari per espandere e migliorare l'esperienza di gioco nel tempo.

Puoi guardare il secondo trailer ufficiale qui:

