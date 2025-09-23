Comunicato Stampa: CRV - Zanoni (AVS): “Riconvertire allevamenti intensivi per garantire il benessere animale"

Ansa 23 settembre 2025 a

Anna Maria Bigon (Pd), vicepresidente della commissione consiliare Sanità, ha detto che “pur difendendo il lavoro degli allevatori e degli agricoltori, è necessario investire sul benessere animale per migliorare la situazione presente negli allevamenti intensivi, al fine di impedire il propagarsi di malattie infettive. La Regione deve dotarsi di un Piano per la promozione del benessere animale e bisogna investire nella filiera corta, biologica.”

Per la Capogruppo M5S Erika Baldin “bisogna voler bene e tutelare tutti gli animali, non solo quelli d'affezione. Anche perché, quando non vengono rispettate le norme igieniche, penso in particolare agli allevamenti intensivi, scaturiscono problemi di salute per l'uomo. Ricordo che ho presentato in Consiglio regionale una mozione sul benessere animale, per chiedere una moratoria delle nuove autorizzazioni, soprattutto per quanto riguarda gli allevamenti intensivi, e per informare gli allevatori su questo tema che ci sta particolarmente a cuore. Credo che il docufilm ‘Food For Profit', di Giulia Innocenzi, rappresenti bene la situazione affrontata oggi.”

La conferenza stampa ha anche dato voce a chi la pensa diversamente, come il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Joe Formaggio, che sostiene che “le norme sul benessere animale devono riguardare solo gli animali da affezione e non estendersi al mondo venatorio. Per carità, nessuno vuole maltrattare gli animali, ma difendo gli allevamenti del Veneto, regione che per fortuna può vantare una grande tradizione in questo campo, in cui lavorano grandi professionisti e che genera PIL. Ricordo che la grande maggioranza delle persone mangia carne e dobbiamo essere razionali: gli allevamenti devono fare profitto. Piuttosto, auspico un maggiore impegno nell'attenzionare la carne suina proveniente dai Paesi dell'Est, che fa una concorrenza spietata ai nostri allevatori.”

