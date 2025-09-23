Comunicato Stampa: Acquista la licenza a vita di Office 2021 Professional Plus e risparmia 261€!

Ansa 23 settembre 2025 a

Acquistare una licenza a vita di Office 2021 Professional Plus significa fare un investimento una tantum con benefici a lungo termine. Con questa offerta, potete risparmiare fino a 261€ rispetto alle alternative in abbonamento, un vantaggio non trascurabile per professionisti e aziende che cercano stabilità nei costi e affidabilità.

Acquistando Office 2021 Professional Plus tramite ESD codes, una piattaforma di vendita di software digitali, gli utenti possono beneficiare di un risparmio di 261€ rispetto al prezzo standard suggerito da Microsoft.

Dove acquistare la licenza a vita Office 2021 Pro Plus a 64 Bit

Infine, per gli utenti che cercano alternative ai software più noti, ESD codes offre anche alternative a Photoshop e migliori antivirus per Mac, coprendo così un'ampia gamma di esigenze software a prezzi accessibili.

Office 2021 Professional Plus include:

Inoltre Include Teams e Skype for Business.

La versione 2021 introduce miglioramenti come la co-autore in tempo reale, una maggiore integrazione con Microsoft Teams, e funzionalità avanzate di AI che rendono l'elaborazione di documenti e dati più intuitiva e veloce.

Per garantire un'installazione efficiente e un funzionamento ottimale di Office 2021 Professional Plus, è importante assicurarsi che il sistema in uso soddisfi i requisiti minimi di sistema richiesti. Di seguito sono elencati i principali requisiti di sistema necessari per l'installazione di questa suite di produttività.

Office 2021 Professional Plus è compatibile con:

Assicurarsi che il proprio sistema rispetti questi requisiti è fondamentale per sfruttare al meglio tutte le funzionalità e le potenzialità offerte da Office 2021 Professional Plus.

Acquistando Office 2021 Professional Plus su ESDcodes, gli utenti beneficiano non solo di un risparmio significativo, ma anche di un processo di download rapido e sicuro. Dopo l'acquisto, riceverai un link per scaricare la ISO di Office 2021 Professional Plus direttamente dalla tua email. Questo link ti guiderà a un download sicuro e veloce, eliminando la possibilità di incorrere in software dannoso.

Una volta scaricato il file ISO, il processo di installazione può iniziare. Per gli utenti Windows, è necessario montare il file ISO cliccando con il tasto destro sul file e selezionando "Monta"; questo crea un'unità virtuale che appare in Esplora file. Successivamente, esegui il file setup.exe per avviare l'installazione. Segui le istruzioni a schermo, scegliendo le opzioni desiderate per la tua installazione personalizzata di Office.

Dopodiché, potrai avviare le singole applicazioni di Office che verranno guidate da un'installazione iniziale al primo avvio.

ESDcodes garantisce che il software scaricato sia autentico e privo di complicazioni, permettendoti di iniziare a utilizzare le nuove funzionalità di Office 2021 Professional Plus immediatamente dopo l'installazione.

Dopo aver completato il download e l'installazione di Office 2021 Professional Plus, il passaggio successivo è l'attivazione della licenza per assicurarsi che il tuo software sia pienamente operativo e autenticato. Ecco come procedere:

In caso di problemi durante l'attivazione o se non riesci a trovare la tua chiave di prodotto, è consigliabile contattare l'assistenza clienti di ESDcodes, che è gratuita e disponibile in italiano.

No, Office 2021 Professional Plus non è supportato su Windows 7 o Windows 8

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di UK Soft Ltd