Comunicato Stampa: CRV - Cestari (Lega- LV): “"Dalla parte degli animali: conoscere le leggi, cambiare le coscienze"

Laura Cestari ha introdotto la conferenza stampa sottolineando che “la tutela degli animali e il rispetto per i loro diritti sono temi fondamentali per costruire una società più giusta ed empatica. La legalità deve essere il fondamento di ogni azione che riguarda gli animali, ed è nostro dovere sensibilizzare i cittadini affinché comprendano l'importanza di rispettare queste normative."

L'incontro si è focalizzato sulla tutela del benessere animale, in particolare dei cani, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini verso la responsabilità di una convivenza più consapevole e rispettosa con gli animali.

Lia Tamburin, avvocato esperto in diritto animale, ha informato, con esempi pratici, circa le responsabilità giuridiche derivanti dal possesso di un cane, il quale deve essere frutto di una scelta consapevole. Dall'adozione di un cane scaturiscono responsabilità amministrative, civili e penali, soprattutto di natura economica, anche in concorso tra loro, derivanti da un quadro normativo composito, nazionale e regionale, che devono essere conosciute. Ricordo l'obbligo del microchip e dell'uso della museruola in pubblico, di raccogliere le deiezioni, di offrire al cane un rifugio sicuro. Il proprietario è sempre responsabile delle azioni del cane: consiglio quindi una copertura assicurativa, anche per danni provocati a terzi. Consiglio anche di seguire i corsi finalizzati all'ottenimento dell'apposito patentino, perché la formazione, anche in questo campo, è fondamentale.”

Alessandra Rigolin, consigliere della Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Rovigo – e volontaria, ha spiegato le attività svolte dal rifugio. “Noi possiamo fare tanto per aiutare i nostri cento cani – ha detto Rigolin – ma è anche importante la comunicazione tra famiglia adottiva e animale. Cerchiamo di informare le persone su tutto ciò che implica un'adozione responsabile, a partire dalle necessità primarie di un cane.”

