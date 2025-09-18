Comunicato Stampa: UNCI - Unione Nazionale Cavalieri d'Italia

Ansa 18 settembre 2025 a

L'artista e scultore Giorgio Bortoli ha parlato dell'“ultima iniziativa presentata alla Mostra del Cinema di Venezia 2025: ‘Stop Brutality'- una vita nel cinema – portando all'attenzione il fenomeno della violenza di genere. Credo che l'UNCI meritasse di essere qui oggi, a palazzo Ferro Fini, per tutto quello che ha fatto, fa e farà. Per fortuna, abbiamo nuove iscrizioni di giovani, per un necessario ricambio generazionale.”

