Comunicato Stampa: Temu e CODICI uniscono le forze per rafforzare la tutela dei consumatori

CODICI – Centro per i Diritti del Cittadino – e Whaleco Technology Ltd., società che gestisce il marketplace TEMU, annunciano la loro collaborazione volta a promuovere la tutela dei consumatori e la conformità dei prodotti.

Nell'ambito di questa partnership quinquennale, CODICI e Temu mirano a rafforzare la trasparenza nei confronti dei consumatori e a favorire un dialogo continuo con le parti impegnate nella tutela dei consumatori al fine di rafforzare la fiducia nei marketplace digitali.

L'intesa, di durata quinquennale, prevede:

CODICI e Whaleco collaboreranno attivamente e condivideranno le best practice nel corso di tutta la durata della partnership. Le parti inoltre stanno valutando la possibilità di pubblicare report annuali riepilogativi volti ad evidenziare i principali risultati conseguiti e le iniziative future.

