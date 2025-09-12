Cerca
Comunicato Stampa: Fiera Biolife 2025: la Camera di Commercio di Cosenza invita le imprese a promuovere il biologico

Biolife si presenta come “

La fiera, che rappresenta dunque un'importante occasione di networking tra gli attori coinvolti, esalta i valori del biologico come scelta di vita che rispetta i cicli naturali e promuove il consumo etico, rendendo concreti i concetti di “biologico”, “regionale” ed “equo”.

La Camera di Commercio di Cosenza, da anni impegnata in questa iniziativa, rinnova la propria presenza dando l'opportunità alle aziende locali di:

Per maggiori informazioni e modalità di adesione, è disponibile l'avviso pubblico sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Cosenza:

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Camera di commercio di Cosenza

