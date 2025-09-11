Comunicato Stampa: DA SANREMO A TRIESTE: ECCO IL PERCORSO DELL'ASI AUTOGIRO D'ITALIA 2025

Ansa 11 settembre 2025 a

Il Comune di Trieste ha ospitato la presentazione ufficiale dell'ASI Autogiro d'Italia 2025: sessanta equipaggi su auto storiche sono pronti a confrontarsi lungo un affascinante itinerario che li porterà da Sanremo a Trieste facendo tappa a Costigliole d'Asti, Saronno, Bormio, Brunico e Tarvisio. La partenza è prevista domenica 14 settembre alle ore 9.00 dalla città dei fiori (Piazzale Carlo D'Apporto) mentre l'arrivo finale, dopo sei tappe e oltre 1500 chilometri, è atteso sabato 20 settembre alle 16.30 in Piazza Unità d'Italia, nel cuore del capoluogo giuliano.

L'evento unisce la passione per le auto storiche e la scoperta del territorio in una nuova edizione che promette di essere indimenticabile, caratterizzata nuovi percorsi, dal piacere del viaggio e della convivialità. Dalle coste liguri fino al golfo adriatico, il viaggio dell'Autogiro sarà un'avventura alla scoperta delle meraviglie italiane, della cultura e delle tradizioni enogastronomiche, senza dimenticare l'ineguagliabile bellezza dei paesaggi montani. Un'occasione irripetibile per vivere il nostro paese da un'altra prospettiva: quella delle strade panoramiche, dei villaggi storici e della tradizione autentica.

La grande novità di questa edizione è rappresentata dalla “Staffetta dei Club ASI”, composta dalle auto storiche che apriranno la carovana portando con sé il trofeo dei vincitori, con i passaggi di mano che avverranno ad ogni fine tappa. Tutte queste auto rientrano nel progetto ASI Net-zero Classic e saranno quindi alimentate da bio-carburante di seconda generazione. I protagonisti di questa simbolica marcia dei tedofori sono il Club Milanese Autoveicoli d'Epoca, il Circolo Ambrosiano Veicoli d'Epoca, il Valtellina Veteran Car, il Veteran Car Team di Bolzano e il Club Gorizia Auto Moto Storiche. Altra significativa “apripista green” in partenza da Sanremo sarà l'Alfa Romeo Alfetta della Polizia Stradale: storica “Pantera” degli anni '80 rimasta impressa nell'immaginario collettivo come simbolo ed icona del pronto intervento al servizio della comunità.

“L'edizione 2025 dell'Autogiro d'Italia ha un significato davvero speciale – sottolinea il Presidente ASI Alberto Scuro - perché nella sua titolazione è presente ASI per la prima volta. Ci rende particolarmente orgogliosi far parte di un progetto che rappresenta un'esperienza unica in uno splendido viaggio che abbraccia l'intero nord Italia. L'evento rappresenta un'occasione di aggregazione e di espressione dei valori che l'ASI promuove sin dal 1966, anno della sua fondazione. L'Automotoclub Storico Italiano è una Federazione di Club diffusi su tutto il territorio nazionale, che rappresentano l'Ente e ne compongono la struttura operativa. Da qui l'idea della staffetta con l'obiettivo di promuovere l'inclusione, il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i nostri club dislocati sui territori attraversati dal tour.”

