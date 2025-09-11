Comunicato Stampa: CRV - Riviera Fiorita, Vianello (Lega-LV): "Manifestazione storica che promuove Riviera del Brenta"
(Arv) Venezia 11 set. 2025 - Oggi, a palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Roberta Vianello (Lega- LV) ha presentato la 47esima edizione di ‘Riviera Fiorita', manifestazione storica ospitata in Riviera del Brenta, iniziata ieri, mercoledì 10 settembre, che si concluderà domenica prossima, 14 settembre.
