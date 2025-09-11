Comunicato Stampa: CRV - Cestari (Lega-LV): “Nel 2026, a Fratta Polesine, la Triennale degli Spinoni"

Ansa 11 settembre 2025 a

(Arv) Venezia 11 set. 2025 - Oggi, a palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Laura Cestari (Lega- LV) ha presentato la Triennale mondiale degli Spinoni, in programma a Fratta Polesine, in provincia di Rovigo, dal 24 al 26 luglio 2026. Erano presenti Diego Spolaore, socio del Club italiano spinoni e principale organizzatore della Triennale, Marco Piva, presidente del Gruppo Cinofilo Polesano, Giuseppe Tasso e Alessio Nalio, rispettivamente sindaco e consigliere di Fratta Polesine, il presidente provinciale Federcaccia Alessandro Venturini, Marco Noni, consigliere nazionale del Cisp, e Paolo Mazzari, delegato del Cisp Veneto.

