Comunicato Stampa: CRV - Cestari e Maino (Lega-LV): “Disabilità, presentato in Consiglio Tavolo regionale della Lega"

(Arv) Venezia 10 set. 2025 - “Un fondamentale ponte tra Roma e le strutture del territorio: è questa la natura del Tavolo regionale della Lega sulle disabilità presieduto da Laura Bocchi. Nato proprio per creare una connessione tra le opportunità offerte dal ministero e le realtà associative locali, il Tavolo tiene costantemente aggiornati gli operatori del settore sulle ultime novità, come i bandi aperti, e offre una guida per districarsi nelle difficoltà burocratiche, ed è composto da rappresentanti delle istituzioni di ogni provincia, tra cui io per Rovigo e la collega Silvia Maino per Vicenza. Un lavoro prezioso per cui ringraziamo Laura Bocchi, oggi presente qui a Palazzo Ferro Fini, e il Ministro Alessandra Locatelli che anche oggi ci ha fatto sentire il suo caloroso sostegno.”

